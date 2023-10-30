Сбежавшие от мобилизации россияне более года живут в аэропорту Южной Кореи
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Об этом пишет агентство «Рёнхап».
Отмечается, что сбежавшие из России хотели получить убежище в азиатской стране, однако власти Южной Кореи отказали им, указав на то, что уклонение от мобилизации не является основанием для получения статуса беженца. После этого они подали жалобу на Минюст страны, в итоге начались судебные разбирательства, из-за которых россияне застряли в аэропорту.
По данным агентства, недавно Государственная комиссия по правам человека Южной Кореи рекомендовала властям улучшить условия их проживания. В частности, комиссия призвала руководство аэропорта «расширить пространство для россиян в зоне вылета и улучшить их питание и условия проживания».