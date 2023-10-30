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NYT: Израиль перестал прослушивать ХАМАС год назад, посчитав это бесполезным

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Спецслужбы Израиля год назад перестали прослушивать радиопереговоры боевиков палестинского движения ХАМАС, поскольку объяснили это «пустой тратой времени».
NYT: Израиль перестал прослушивать ХАМАС год назад, посчитав это бесполезным
  • globallookpress.com
  • © Ilia Yefimovich/dpa

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники. 

Как пишет газета, служба безопасности Израиля могла предсказать нападение ХАМАС, если бы год назад не приняла решение о прекращении прослушивания раций боевиков ХАМАС.

Отмечается, что израильские спецслужбы посчитали прослушку палестинского движения «бесполезной тратой сил».

Ранее армия Израиля заявила об уничтожении заместителя главы разведки ХАМАС, ответственного за планирование атаки 7 октября.

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