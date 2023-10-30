NYT: Израиль перестал прослушивать ХАМАС год назад, посчитав это бесполезным
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- © Ilia Yefimovich/dpa
Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.
Как пишет газета, служба безопасности Израиля могла предсказать нападение ХАМАС, если бы год назад не приняла решение о прекращении прослушивания раций боевиков ХАМАС.
Отмечается, что израильские спецслужбы посчитали прослушку палестинского движения «бесполезной тратой сил».
Ранее армия Израиля заявила об уничтожении заместителя главы разведки ХАМАС, ответственного за планирование атаки 7 октября.