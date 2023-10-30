NYT: Израиль перестал прослушивать ХАМАС год назад, посчитав это бесполезным

Спецслужбы Израиля год назад перестали прослушивать радиопереговоры боевиков палестинского движения ХАМАС, поскольку объяснили это «пустой тратой времени».

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Как пишет газета, служба безопасности Израиля могла предсказать нападение ХАМАС, если бы год назад не приняла решение о прекращении прослушивания раций боевиков ХАМАС.

Отмечается, что израильские спецслужбы посчитали прослушку палестинского движения «бесполезной тратой сил».

Ранее армия Израиля заявила об уничтожении заместителя главы разведки ХАМАС, ответственного за планирование атаки 7 октября.