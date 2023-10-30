ЦАХАЛ: дополнительные израильские силы вошли в сектор Газа ночью
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- © Ilan Assayag/JINI
Соответствующую информацию в ходе брифинга привёл пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.
«Ночью мы расширили наземные действия и дополнительные силы вошли в анклав», — цитирует его РИА Новости.
Хагари уточнил, что в том числе речь идёт о бронетанковых, инженерных войсках и артиллерии.
По его словам, в результате были уничтожены десятки членов палестинского движения ХАМАС.
Ранее агентство AFP со ссылкой на очевидцев сообщало, что израильские танки заметили на подступе к городу Газа.