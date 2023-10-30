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ЦАХАЛ: дополнительные израильские силы вошли в сектор Газа ночью

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что дополнительные силы Израиля вошли в сектор Газа ночью.
ЦАХАЛ: дополнительные израильские силы вошли в сектор Газа ночью
  • globallookpress.com
  • © Ilan Assayag/JINI

Соответствующую информацию в ходе брифинга привёл пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.

«Ночью мы расширили наземные действия и дополнительные силы вошли в анклав», — цитирует его РИА Новости.

Хагари уточнил, что в том числе речь идёт о бронетанковых, инженерных войсках и артиллерии. 

По его словам, в результате были уничтожены десятки членов палестинского движения ХАМАС.

Ранее агентство AFP со ссылкой на очевидцев сообщало, что израильские танки заметили на подступе к городу Газа.

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