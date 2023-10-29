Армия Израиля пресекла попытку проникновения в страну группы радикалов из Газы

Армия Израиля пресекла попытку группы радикалов из Газы попасть на территорию Израиля.

Об этом сообщила пресс-служба армии.

«Военнослужащие Армии обороны Израиля, действующие рядом с погранпереходом «Эрез», выявили группу террористов, выходивших из шахты туннеля в секторе Газа», — говорится в заявлении.

Солдаты вступили в бой с радикалами и ликвидировали их, уточнили в пресс-службе.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении авиаударов по военной инфраструктуре движение ХАМАС в секторе Газа.

Также сообщалось, что израильские военные нанесли удар по военной инфраструктуре «Хезболлы» в ответ на обстрел из Ливана в направлении района Хар-Дов.