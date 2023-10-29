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SCMP: в Китае боятся массовых протестов из-за смерти экс-премьера Госсовета

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Китайское правительство распорядилось пресекать любые студенческие акции памяти в честь умершего бывшего премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, сообщила газета South China Morning Post.
SCMP: в Китае боятся массовых протестов из-за смерти экс-премьера Госсовета
  • AP
  • © Ng Han Guan

Отмечается, что подобный запрет поступил руководству вузов и распространяется среди студенческих организаций. В Пекине не желают, чтобы студенты самостоятельно организовывали траурные мероприятия.

«Они могут стать слишком эмоциональными и привести к ненужным беспорядкам, подобным тому, что произошло 30 с лишним лет назад», — приводятся слова представителя студенческой организации в одном из вузов КНР.

27 октября умер Ли Кэцян. Ему было 68 лет.

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