SCMP: в Китае боятся массовых протестов из-за смерти экс-премьера Госсовета

Китайское правительство распорядилось пресекать любые студенческие акции памяти в честь умершего бывшего премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, сообщила газета South China Morning Post.

Отмечается, что подобный запрет поступил руководству вузов и распространяется среди студенческих организаций. В Пекине не желают, чтобы студенты самостоятельно организовывали траурные мероприятия.

«Они могут стать слишком эмоциональными и привести к ненужным беспорядкам, подобным тому, что произошло 30 с лишним лет назад», — приводятся слова представителя студенческой организации в одном из вузов КНР.

27 октября умер Ли Кэцян. Ему было 68 лет.