Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе на вечеринке в Индианаполисе
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Об этом сообщает CNN со ссылкой на власти.
По данным телеканала, полицейские прибыли на место происшествия после получения сообщений о большой вечеринке после полуночи. Приехав на место, они услышали выстрелы и увидели большую толпу, бегущую из этого района.
В результате стрельбы одна женщина скончалась на месте происшествия, а ещё восемь человек были доставлены в районные больницы.
В настоящий момент неизвестно, что привело к перестрелке и сколько человек открыли огонь. По факту происшествия есть задержанные.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате стрельбы во Флориде.