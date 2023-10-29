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Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе на вечеринке в Индианаполисе

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Один человек погиб и восемь получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в Индианаполисе в американском штате Индиана.
Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе на вечеринке в Индианаполисе
  • Gettyimages.ru
  • © Igor Vershinsky

Об этом сообщает CNN со ссылкой на власти.

По данным телеканала, полицейские прибыли на место происшествия после получения сообщений о большой вечеринке после полуночи. Приехав на место, они услышали выстрелы и увидели большую толпу, бегущую из этого района.

В результате стрельбы одна женщина скончалась на месте происшествия, а ещё восемь человек были доставлены в районные больницы. 

В настоящий момент неизвестно, что привело к перестрелке и сколько человек открыли огонь. По факту происшествия есть задержанные.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате стрельбы во Флориде.

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