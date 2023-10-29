Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе на вечеринке в Индианаполисе

Один человек погиб и восемь получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в Индианаполисе в американском штате Индиана.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на власти.

По данным телеканала, полицейские прибыли на место происшествия после получения сообщений о большой вечеринке после полуночи. Приехав на место, они услышали выстрелы и увидели большую толпу, бегущую из этого района.

В результате стрельбы одна женщина скончалась на месте происшествия, а ещё восемь человек были доставлены в районные больницы.

В настоящий момент неизвестно, что привело к перестрелке и сколько человек открыли огонь. По факту происшествия есть задержанные.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате стрельбы во Флориде.