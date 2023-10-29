RT в Telegram
Подпишись

Армия Израиля заявила о нанесении ударов по 450 целям в секторе Газа

Короткая ссылка
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за сутки нанесла удары по 450 целям на севере сектора Газа.

Об этом говорится в Telegram израильских военных.

«За прошедшие сутки истребители ЦАХАЛ нанесли удары по более чем 450 военным объектам, принадлежащим ХАМАС в секторе Газа», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что ударам подверглись оперативные командные пункты, наблюдательные пункты и пусковые пункты противотанковых ракет.

Ранее Министерство здравоохранения сектора Газа заявило, что 110 медицинских работников погибли при атаках Израиля на регион с начала эскалации конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить