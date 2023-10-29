Армия Израиля заявила о нанесении ударов по 450 целям в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за сутки нанесла удары по 450 целям на севере сектора Газа.

Об этом говорится в Telegram израильских военных.

«За прошедшие сутки истребители ЦАХАЛ нанесли удары по более чем 450 военным объектам, принадлежащим ХАМАС в секторе Газа», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что ударам подверглись оперативные командные пункты, наблюдательные пункты и пусковые пункты противотанковых ракет.

Ранее Министерство здравоохранения сектора Газа заявило, что 110 медицинских работников погибли при атаках Израиля на регион с начала эскалации конфликта.