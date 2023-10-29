Десять человек погибли в результате израильского удара по югу сектора Газа
В МВД Палестины заявили, что десять человек погибли в результате удара Израиля по жилому кварталу в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на ведомство, ещё свыше 20 человек получили ранения.
Ранее сообщалось, что Израиль усилил бомбардировки на севере сектора Газа, в особенности вблизи лагеря беженцев Джабалия.
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