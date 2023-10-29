RT в Telegram
Подпишись

Обозреватель Telegraph Стэнли назвал американских политиков шайкой клоунов

Обозреватель Telegraph Тим Стэнли: шайка американских клоунов ведёт США к краху

Короткая ссылка
Обозреватель Telegraph Тим Стэнли заявил, что американские политики напоминают шайку клоунов и ведут США к краху.

При этом он перечислил такие признаки, как поведение американского лидера Джо Байдена, судебные процессы над экс-президентом Дональдом Трампом и прочее.

По словам журналиста, США превратились в «экономического и политического банкрота».

Ранее новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в поведении Байдена заметны ослабления когнитивных функций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить