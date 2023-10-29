Обозреватель Telegraph Стэнли назвал американских политиков шайкой клоунов

Обозреватель Telegraph Тим Стэнли заявил, что американские политики напоминают шайку клоунов и ведут США к краху.

При этом он перечислил такие признаки, как поведение американского лидера Джо Байдена, судебные процессы над экс-президентом Дональдом Трампом и прочее.

По словам журналиста, США превратились в «экономического и политического банкрота».

Ранее новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в поведении Байдена заметны ослабления когнитивных функций.