Обозреватель Telegraph Стэнли назвал американских политиков шайкой клоунов
Обозреватель Telegraph Тим Стэнли: шайка американских клоунов ведёт США к краху
При этом он перечислил такие признаки, как поведение американского лидера Джо Байдена, судебные процессы над экс-президентом Дональдом Трампом и прочее.
По словам журналиста, США превратились в «экономического и политического банкрота».
Ранее новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в поведении Байдена заметны ослабления когнитивных функций.