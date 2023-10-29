Sabah: России нужно объединиться с Бразилией, Турцией и Китаем

Обозреватель Sabah Махмут Овюр выразил мнение, что Россия может остановить развязывание Западом новой цивилизационной войны, объединившись с Бразилией, Турцией, Китаем и арабскими странами.

По словам журналиста, США, Великобритания, Германия и Франция «встают за Израилем» и стремятся к новой цивилизационной войне.

«Китаю, России, Бразилии и Турции необходимо объединиться и при поддержке арабских и исламских стран найти способ остановить жестокость в Газе до того, как Запад задействует желаемое «оружие», — сказал Овюр.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров спрогнозировал катастрофу на «десятилетия, если не столетия» из-за ситуации в Газе.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что палестино-израильский конфликт провоцирует напряжённость во всём Ближневосточном регионе.