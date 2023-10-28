Власти Канады призвали граждан воздержаться от поездок в Ливан

Власти Канады призвали канадских граждан воздержаться от поездок на территорию Ливана из-за угрозы безопасности.

Об этом говорится на сайте правительства Канады.

«Избегайте любых поездок в Ливан из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью, гражданских беспорядков, возросшего риска террористических атак», — говорится в заявлении.

Кроме того, правительство Канады призвало граждан избегать такие поездки из-за «продолжающегося вооружённого конфликта с Израилем».

Ранее МИД Нидерландов рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок на территорию Ливана из-за роста напряжённости в регионе.

С аналогичными рекомендациями к гражданам обратился МИД Великобритании.