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Власти Канады призвали граждан воздержаться от поездок в Ливан

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Власти Канады призвали канадских граждан воздержаться от поездок на территорию Ливана из-за угрозы безопасности.
Власти Канады призвали граждан воздержаться от поездок в Ливан
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте правительства Канады.

«Избегайте любых поездок в Ливан из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью, гражданских беспорядков, возросшего риска террористических атак», — говорится в заявлении.

Кроме того, правительство Канады призвало граждан избегать такие поездки из-за «продолжающегося вооружённого конфликта с Израилем».

Ранее МИД Нидерландов рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок на территорию Ливана из-за роста напряжённости в регионе.

С аналогичными рекомендациями к гражданам обратился МИД Великобритании.

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