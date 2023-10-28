Генштаб Израиля: цели военных действий требуют наземной операции в секторе Газа
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Его слова приводит пресс-служба Армии обороны Израиля.
«Цели этой войны требуют проведения наземной операции», — сказал Халеви.
По его словам, у израильской армии нет другого способа уничтожить палестинское движение ХАМАС, кроме как войти в сектор Газа с применением силы.
Ранее представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские силы расширяют масштаб наземных манёвров в секторе Газа.