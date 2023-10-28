Генштаб Израиля: цели военных действий требуют наземной операции в секторе Газа

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что цели военных действий израильской армии требуют проведения наземной операции на территории сектора Газа.

Его слова приводит пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Цели этой войны требуют проведения наземной операции», — сказал Халеви.

По его словам, у израильской армии нет другого способа уничтожить палестинское движение ХАМАС, кроме как войти в сектор Газа с применением силы.

Ранее представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские силы расширяют масштаб наземных манёвров в секторе Газа.