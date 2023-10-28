Figaro: МВД Франции усилит безопасность в Хеллоуин из-за угрозы теракта

Глава Министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил всем префектам усилить меры по поддержанию безопасности в Хеллоуин на фоне угрозы теракта.

Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на соответствующие документы.

«Министр внутренних дел призывает к максимальной бдительности в вечер Хеллоуина, поскольку «террористическая угроза находится на самом высоком уровне», — говорится в публикации.

Отмечается, что французский министр призвал местные власти усилить мониторинг социальных сетей на предмет опасных призывов.

Кроме того, Дарманен потребовал обеспечить безопасность в общественном транспорте.

Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на полицию сообщал, что во Франции неизвестный напал с ножом на лицей Гамбетта в городе Аррас, в результате чего погиб школьный учитель.

После этого во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы.