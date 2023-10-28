RT в Telegram
Подпишись

Figaro: МВД Франции усилит безопасность в Хеллоуин из-за угрозы теракта

Короткая ссылка
Глава Министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил всем префектам усилить меры по поддержанию безопасности в Хеллоуин на фоне угрозы теракта.
Figaro: МВД Франции усилит безопасность в Хеллоуин из-за угрозы теракта
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на соответствующие документы.

«Министр внутренних дел призывает к максимальной бдительности в вечер Хеллоуина, поскольку «террористическая угроза находится на самом высоком уровне», — говорится в публикации.

Отмечается, что французский министр призвал местные власти усилить мониторинг социальных сетей на предмет опасных призывов. 

Кроме того, Дарманен потребовал обеспечить безопасность в общественном транспорте.

Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на полицию сообщал, что во Франции неизвестный напал с ножом на лицей Гамбетта в городе Аррас, в результате чего погиб школьный учитель.

После этого во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить