Тело подозреваемого в стрельбе в США нашли на парковке, которую проверяли дважды

Тело подозреваемого в массовой стрельбе в штате Мэн Роберта Када нашли на парковке, которую проверяли дважды, заявил комиссар департамента общественной безопасности американского штата Майкл Сосчак.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Сосчака, тело обнаружили в прицепе грузовика на парковке рядом с центром по переработке отходов в Лисбоне. Он подчеркнул, что этот район проверяли дважды.

Комиссар затруднился ответить, как давно подозреваемый скончался.

Ранее подозреваемый в стрельбе в штате Мэн оставил предсмертную записку.

Также в ФБР сообщили, что участвуют в расследовании деталей стрельбы в штате Мэн.