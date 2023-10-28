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Тело подозреваемого в стрельбе в США нашли на парковке, которую проверяли дважды

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Тело подозреваемого в массовой стрельбе в штате Мэн Роберта Када нашли на парковке, которую проверяли дважды, заявил комиссар департамента общественной безопасности американского штата Майкл Сосчак.
Тело подозреваемого в стрельбе в США нашли на парковке, которую проверяли дважды
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Сосчака, тело обнаружили в прицепе грузовика на парковке рядом с центром по переработке отходов в Лисбоне. Он подчеркнул, что этот район проверяли дважды.

Комиссар затруднился ответить, как давно подозреваемый скончался.

Ранее подозреваемый в стрельбе в штате Мэн оставил предсмертную записку.

Также в ФБР сообщили, что участвуют в расследовании деталей стрельбы в штате Мэн.

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