В Словакии заявили, что пересмотрят оборонное соглашение с США
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«Послу США мы на встрече передали позицию прословацкого правительства — на Украину мы не будем посылать новые партии со словацких складов боеприпасов, и оборонный договор необходимо пересмотреть», — написал он в Facebook*.
Ранее премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против пакета помощи Украине в размере €50 млрд из европейского бюджета.
Также Фицо заявил, что республика будет требовать проведения анализа перед принятием Европейским союзом антироссийских санкций.
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