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В Словакии заявили, что пересмотрят оборонное соглашение с США

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Глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что страна пересмотрит условия оборонного соглашения с США.
В Словакии заявили, что пересмотрят оборонное соглашение с США
  • Gettyimages.ru

«Послу США мы на встрече передали позицию прословацкого правительства — на Украину мы не будем посылать новые партии со словацких складов боеприпасов, и оборонный договор необходимо пересмотреть», — написал он в Facebook*.

Ранее премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против пакета помощи Украине в размере €50 млрд из европейского бюджета.

Также Фицо заявил, что республика будет требовать проведения анализа перед принятием Европейским союзом антироссийских санкций.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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