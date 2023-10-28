В Словакии заявили, что пересмотрят оборонное соглашение с США

Глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что страна пересмотрит условия оборонного соглашения с США.

«Послу США мы на встрече передали позицию прословацкого правительства — на Украину мы не будем посылать новые партии со словацких складов боеприпасов, и оборонный договор необходимо пересмотреть», — написал он в Facebook*.

Ранее премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против пакета помощи Украине в размере €50 млрд из европейского бюджета.

Также Фицо заявил, что республика будет требовать проведения анализа перед принятием Европейским союзом антироссийских санкций.

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