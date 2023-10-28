Студентка в Иране умерла после возможного задержания в метро Тегерана
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Об этом информирует Fars News.
Как отмечается в материале, 16-летняя Армита Гераванд, которая потеряла сознание в метро, умерла через 26 дней, несмотря на усилия врачей.
Уточняется, что в начале октября она ехала в учебное учреждение в метро в Тегеране и потеряла равновесие в вагоне метро, после чего получила тяжёлую травму в результате удара головой.
Как пишет агентство, некоторые «антииранские СМИ» назвали причиной происшествия столкновение Армиты из-за конфликта с некими людьми в метро из-за хиджаба.
В декабре генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявил, что на фоне продолжающихся протестов в стране упразднена полиция нравов.