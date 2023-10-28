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ХАМАС получило от России список с 8 возможными заложниками с двойным гражданством

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Россия передала ХАМАС список из восьми человек, предположительно, находящихся в заложниках. Организация их ищет и готова отпустить.
ХАМАС получило от России список с 8 возможными заложниками с двойным гражданством
  • AFP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена политбюро движения и главу отдела по внешним связям ХАМАС Мусу Абу Марзука.

«От российской стороны, через МИД, мы получили список граждан, которые имеют двойное гражданство... Сейчас мы ищем тех людей, (список. — RT) которых передала российская сторона. Это сложно, но мы ищем. И как только найдём, то отпустим», — сказал он.

По его словам, в организации тщательно обработают этот список, в котором восемь имён.

Ранее Марзук заявил, что организация относится к запросу России об освобождении заложников из числа российских граждан из сектора Газа «более положительно и внимательно», чем к другим.

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