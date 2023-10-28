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Журналист Хинкл рассказал о трудностях Белого дома с тезисами по сектору Газа

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Американский журналист Джексон Хинкл в эфире RT объяснил, почему Белый дом испытывает трудности с тезисами по сектору Газа.
Журналист Хинкл рассказал о трудностях Белого дома с тезисами по сектору Газа
  • Gettyimages.ru

«Мир видит как есть бесчеловечность ситуации в секторе Газа. Он видит убийства тысяч детей, и по какой-то неведомой мне причине правда о бедственном положении палестинского народа открылась общественности гораздо раньше, чем правда о тяжёлом положении людей на Украине, в Донбассе, пытающихся освободиться от нацистского режима», — отметил он.

Как указал Хинкл, не так давно Байден написал, что он сосредоточен на том, чтобы обеспечить больше помощи сектору Газа, но, несмотря на его слова, все понимают, что он в итоге собрался «выделить израильтянам $14 млрд для того, чтобы они продолжали бомбить палестинцев».

Кроме того, по словам Хинкла, США, ЕС и Великобритания фактически единственные в мире, кто называет ХАМАС террористом, а мировое большинство так не думает.

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