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В ХАМАС заявили о провале наступления Израиля в секторе Газа

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В ХАМАС заявили, что попытка наземного наступления израильтян с ряда направлений на сектор Газа провалилась, они понесли большие потери.
В ХАМАС заявили о провале наступления Израиля в секторе Газа
  • AP

Об этом телеканалу Al Mayadeen заявил член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака.

«Попытка наземного вторжения... на сектор Газа провалилась этой ночью... Армия (Израиля) понесла большие потери», — заявил Барака.

По его словам, израильские военные активно привлекали вертолёты для эвакуации поучивших ранения во время вторжения, а также для погибших.

Ранее израильские военные заявили, что за ночь совершили удары по 150 подземным целям в секторе Газа.

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