В ХАМАС заявили о провале наступления Израиля в секторе Газа
- AP
Об этом телеканалу Al Mayadeen заявил член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака.
«Попытка наземного вторжения... на сектор Газа провалилась этой ночью... Армия (Израиля) понесла большие потери», — заявил Барака.
По его словам, израильские военные активно привлекали вертолёты для эвакуации поучивших ранения во время вторжения, а также для погибших.
Ранее израильские военные заявили, что за ночь совершили удары по 150 подземным целям в секторе Газа.