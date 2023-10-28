В ХАМАС заявили о провале наступления Израиля в секторе Газа

В ХАМАС заявили, что попытка наземного наступления израильтян с ряда направлений на сектор Газа провалилась, они понесли большие потери.

Об этом телеканалу Al Mayadeen заявил член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака.

«Попытка наземного вторжения... на сектор Газа провалилась этой ночью... Армия (Израиля) понесла большие потери», — заявил Барака.

По его словам, израильские военные активно привлекали вертолёты для эвакуации поучивших ранения во время вторжения, а также для погибших.

Ранее израильские военные заявили, что за ночь совершили удары по 150 подземным целям в секторе Газа.