Посольство в Вашингтоне назвало циничным фейком заявления США о казнях в ВС России
Информация об этом появилась в Telegram-канале посольства.
«Это гадкое, до предела циничное, ничем не обоснованное заявление», — говорится в сообщении.
При этом в ведомстве отметили, что в США снова дают ссылки «на какие-то мистические источники информации».
«Никаких конкретных примеров или документальных подтверждений», — добавили в посольстве.
Ранее посол России Анатолий Антонов призвал США перестать спонсировать Киев.
Также, по его словам, США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией.