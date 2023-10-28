Посольство в Вашингтоне назвало циничным фейком заявления США о казнях в ВС России

Посольство России в Вашингтоне назвало цинизмом, не подкреплённым фактами, заявления Белого дома о «казнях» в Вооружённых силах России.

Информация об этом появилась в Telegram-канале посольства.

«Это гадкое, до предела циничное, ничем не обоснованное заявление», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что в США снова дают ссылки «на какие-то мистические источники информации».

«Никаких конкретных примеров или документальных подтверждений», — добавили в посольстве.

Ранее посол России Анатолий Антонов призвал США перестать спонсировать Киев.

Также, по его словам, США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией.