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Daily Telegraph: наземная операция Израиля становится всё менее вероятной

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Осуществление Израилем наземной операции в секторе Газа становится всё менее вероятным, пишет газета The Daily Telegraph.
Daily Telegraph: наземная операция Израиля становится всё менее вероятной
  • AP

«Вероятность масштабного наземного вторжения Израиля снижается, а вместе с ней и вероятность начала региональной войны», — говорится в материале.

Издание пишет, что Израиль плохо готов к масштабному наступлению, войска испытывают нехватку оружия, боеприпасов, защитного снаряжения.

Ранее газета The New York Times писала, что командование Армии обороны Израиля разработало окончательный план наземной операции на территории сектора Газа, но израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не стал его подписывать.

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