Посол Норвегии вызван в МИД из-за попыток сорвать чествование памяти воинам СССР

МИД России вызвал посла Норвегии Роберта Квиле в связи с попыткой срыва в Киркенесе мероприятия по чествованию памяти советских воинов.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Послу было указано на неприемлемость ограничения прав российских представителей на проведение памятных церемоний.

Ранее NRK писал, что мэр норвежского муниципалитета Сер-Варангер Магнус Меланд был недоволен тем, что российский консул Николай Коныгин возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям в городе Киркенес, и убрал его.