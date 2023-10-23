Узнать больше

Армия Израиля сообщила об обстреле её поста у границы с Ливаном

Короткая ссылка
Пост израильской армии в районе Мицгав-Ам был обстрелян, сообщает Армия обороны Израиля.
Армия Израиля сообщила об обстреле её поста у границы с Ливаном
  • AP

Отмечается, что из-за стрельбы сработала тревога в городе Кирьят-Шмона.

ЦАХАЛ ведёт ответный огонь по месту ведения стрельбы на территории Ливана.

Ранее Армия обороны Израиля атаковала находящееся на территории Ливана вооружённое формирование.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить