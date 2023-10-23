Армия Израиля сообщила об обстреле её поста у границы с Ливаном
Пост израильской армии в районе Мицгав-Ам был обстрелян, сообщает Армия обороны Израиля.
- AP
Отмечается, что из-за стрельбы сработала тревога в городе Кирьят-Шмона.
ЦАХАЛ ведёт ответный огонь по месту ведения стрельбы на территории Ливана.
Ранее Армия обороны Израиля атаковала находящееся на территории Ливана вооружённое формирование.
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