Израиль выделит $250 млн на восстановление территорий на юге страны

Израиль выделит 1 млрд шекелей (около $250 млн) на создание Управления по восстановлению района приграничных поселений у сектора Газа, заявил глава Минфина страны Бецалель Смотрич.

Об этом он написал в соцсети X.

По словам Смотрича, правительство Израиля одобрило его предложение о передаче 59 млн шекелей (порядка $15 млн) властям Ашкелона, Офакима и городам, принявшим эвакуированных жителей, а также 1 млрд шекелей на создание Управления по восстановлению района приграничных поселений.

Ранее боевое крыло ХАМАС — «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — заявило о ракетном обстреле города Беэр-Шева в Израиле.