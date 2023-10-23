Узнать больше

Израиль выделит $250 млн на восстановление территорий на юге страны

Короткая ссылка
Израиль выделит 1 млрд шекелей (около $250 млн) на создание Управления по восстановлению района приграничных поселений у сектора Газа, заявил глава Минфина страны Бецалель Смотрич.
Израиль выделит $250 млн на восстановление территорий на юге страны
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в соцсети X.

По словам Смотрича, правительство Израиля одобрило его предложение о передаче 59 млн шекелей (порядка $15 млн) властям Ашкелона, Офакима и городам, принявшим эвакуированных жителей, а также 1 млрд шекелей на создание Управления по восстановлению района приграничных поселений.

Ранее боевое крыло ХАМАС — «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — заявило о ракетном обстреле города Беэр-Шева в Израиле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить