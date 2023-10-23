РИА Новости: запасов воды в Стамбуле осталось на 57 дней

Уровень запасов воды в водохранилищах, которые снабжают турецкий город Стамбул, снизился до 20%, этого объёма хватит на 57 суток, если не будет осадков, говорится в публикации РИА Новости.

Агентство, ссылаясь на управление водных ресурсов и канализации Стамбула, сообщило, что степень заполненности на текущий момент составляет 20,6%, а с апреля запасы снижались с отметки в 48,5%.

Отмечается, что в конце июля половина крупнейших водохранилищ почти обмелели и были заполнены менее чем на 5%. Однако сейчас обмелели уже семь из десяти, и теперь Стамбул снабжается тремя, заполненными максимум на 44%.

Синоптики прогнозируют отсутствие осадков в городе в течение десяти дней. В этом месяце в некоторых районах прошли ливни, но они не смогли существенно повлиять на ситуацию с запасами воды.

В августе мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал жителей города к экономии воды из-за угрозы засухи.