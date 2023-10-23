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МИД Латвии: противоречия в поддержке Израиля и оказании гумпомощи Газе нет

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Латвия не видит противоречия в том, что Европа поддерживает Израиль в борьбе против терроризма и обеспокоена гуманитарной ситуацией в Газе, заявил глава латвийского МИД Кришьянис Кариньш.
МИД Латвии: противоречия в поддержке Израиля и оказании гумпомощи Газе нет
  • Gettyimages.ru

Как передаёт РИА Новости, по его словам, Израиль имеет право и даже обязанность защищать себя.

Израильской стороне необходимо учитывать гуманитарную ситуацию «при вытеснении террористов из Газы», отметил Кариньш.

Он добавил, что нет противоречия в том, что Европа поддерживает Израиль, но беспокоится за благополучие мирного населения Палестины.

Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что 14 грузовиков с гуманитарной помощью, предоставленной египетским обществом Красного Полумесяца и ООН, прибыли в сектор Газа.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в боевых действиях в Газе должна наступить гуманитарная пауза.

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