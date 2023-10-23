МИД Латвии: противоречия в поддержке Израиля и оказании гумпомощи Газе нет
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Как передаёт РИА Новости, по его словам, Израиль имеет право и даже обязанность защищать себя.
Израильской стороне необходимо учитывать гуманитарную ситуацию «при вытеснении террористов из Газы», отметил Кариньш.
Он добавил, что нет противоречия в том, что Европа поддерживает Израиль, но беспокоится за благополучие мирного населения Палестины.
Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что 14 грузовиков с гуманитарной помощью, предоставленной египетским обществом Красного Полумесяца и ООН, прибыли в сектор Газа.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в боевых действиях в Газе должна наступить гуманитарная пауза.