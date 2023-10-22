Герцог: в ХАМАС при вторжении в Израиль имели инструкции по созданию химоружия
В интервью Sky News он показал материалы, которые были обнаружены у одного из бойцов ХАМАС. По данным телеканала, их нашли в кибуце Беэри.
«Это официальные материалы «Аль-Каиды»*, мы имеем дело с ИГИЛ**, «Аль-Каидой» и ХАМАС», — добавил президент.
По данным телеканала, в материалах находятся инструкции, по которым можно создать непрофессиональное химическое оружие.
Ранее в Минобороны Израиля заявили, что операция против ХАМАС в Газе может занять до трёх месяцев.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 14.02.2003.
** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.