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Герцог: в ХАМАС при вторжении в Израиль имели инструкции по созданию химоружия

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Представители ХАМАС во время вторжения в Израиль имели при себе инструкции по изготовлению химического оружия. Такое заявление сделал израильский лидер Ицхак Герцог.

В интервью Sky News он показал материалы, которые были обнаружены у одного из бойцов ХАМАС. По данным телеканала, их нашли в кибуце Беэри.

«Это официальные материалы «Аль-Каиды»*, мы имеем дело с ИГИЛ**, «Аль-Каидой» и ХАМАС», — добавил президент.

По данным телеканала, в материалах находятся инструкции, по которым можно создать непрофессиональное химическое оружие.

Ранее в Минобороны Израиля заявили, что операция против ХАМАС в Газе может занять до трёх месяцев.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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