Байден обсудил с Макроном, Шольцем, Мелони и Сунаком ситуацию вокруг Израиля

Американский президент Джо Байден провёл телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, а также с премьер-министрами Канады, Италии и Великобритании Джастином Трюдо, Джорджей Мелони и Риши Сунаком.

AP

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Об этом сообщили в Белом доме, пишет ТАСС. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта. Ранее Байден обсудил по телефону с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху палестино-израильский конфликт.