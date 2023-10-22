Байден обсудил с Макроном, Шольцем, Мелони и Сунаком ситуацию вокруг Израиля
Американский президент Джо Байден провёл телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, а также с премьер-министрами Канады, Италии и Великобритании Джастином Трюдо, Джорджей Мелони и Риши Сунаком.
- AP
- © Patrick Semansky
Об этом сообщили в Белом доме, пишет ТАСС.
В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта.
Ранее Байден обсудил по телефону с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху палестино-израильский конфликт.
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