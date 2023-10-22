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Байден обсудил с Макроном, Шольцем, Мелони и Сунаком ситуацию вокруг Израиля

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Американский президент Джо Байден провёл телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, а также с премьер-министрами Канады, Италии и Великобритании Джастином Трюдо, Джорджей Мелони и Риши Сунаком.
Байден обсудил с Макроном, Шольцем, Мелони и Сунаком ситуацию вокруг Израиля
  • AP
  • © Patrick Semansky

Об этом сообщили в Белом доме, пишет ТАСС.

В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта.

Ранее Байден обсудил по телефону с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху палестино-израильский конфликт.

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