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Нетаньяху провёл переговоры с Макроном и премьером Нидерландов Рютте

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Нидерландов Марком Рютте.
Нетаньяху провёл переговоры с Макроном и премьером Нидерландов Рютте
  • AP
  • © Maya Alleruzzo

Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

«Премьер-министр пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Испании Педро Санчесом и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Макрон и Рютте посетят Израиль 22 и 23 октября и встретятся с Нетаньяху.

Ранее американский лидер Джо Байден обсудил по телефону с Нетаньяху ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта.

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