Минтранс: аэропорты Дамаска и Алеппо выведены из строя после ударов Израиля
Международные аэропорты Дамаска и Алеппо выведены из строя после авиаударов со стороны Израиля, которые были нанесены утром 22 октября, сообщает Министерство транспорта Сирии.
- Gettyimages.ru
- © Arkadiusz Warguła
Заявление министерства приводит агентство SANA.
Ведомство назвало удары по аэропортам вопиющей агрессией.
Как стало известно ранее, предположительно, Израиль нанёс удары по аэропортам Дамаска и Алеппо.
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