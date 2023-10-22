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Минтранс: аэропорты Дамаска и Алеппо выведены из строя после ударов Израиля

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Международные аэропорты Дамаска и Алеппо выведены из строя после авиаударов со стороны Израиля, которые были нанесены утром 22 октября, сообщает Министерство транспорта Сирии.
Минтранс: аэропорты Дамаска и Алеппо выведены из строя после ударов Израиля
  • Gettyimages.ru
  • © Arkadiusz Warguła

Заявление министерства приводит агентство SANA.

Ведомство назвало удары по аэропортам вопиющей агрессией.

Как стало известно ранее, предположительно, Израиль нанёс удары по аэропортам Дамаска и Алеппо.

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