МИД России: выдача туристических виз жителям Европы выросла на 57%

Россия с 1 января по 30 сентября выдала в странах Европы на 57% больше виз, чем за аналогичный период в 2022 году.

Об этом сообщил РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

«С 1 января по 30 сентября 2023 года загранучреждениями МИД России в странах Европы было выдано 225 тыс. виз всех категорий, в том числе 141 тыс. туристических виз», — сказал он.

Тем не менее, показатели пока далеки от данных 2019 года, когда за тот же период европейцам выдали 1,645 млн виз, из них 1,112 млн — туристических.

В настоящее время российская сторона активно прорабатывает вопрос отмены с 2024 года туристических виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Малайзией и Кувейтом.