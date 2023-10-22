Армия Израиля заявила, что будет увеличивать количество атак в секторе Газа
Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства бригадный генерал Даниэль Хагари.
«Мы будем продолжать атаковать район города Газа более активно и увеличивать атаки», — цитирует его Haaretz.
Ранее армия Израиля нанесла удар по туннелю под мечетью в Дженине.
Позже движение «Хезболла» заявило, что два человека погибли в результате удара израильской авиации по подземному объекту под мечетью в Дженине.
Также МВД Палестины заявило, что Израиль обстрелял рынок Нусейрат в секторе Газа.