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Армия Израиля заявила, что будет увеличивать количество атак в секторе Газа

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Армия Израиля заявила, что будет увеличивать количество атак в секторе Газа.

Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства бригадный генерал Даниэль Хагари.

«Мы будем продолжать атаковать район города Газа более активно и увеличивать атаки», — цитирует его Haaretz

Ранее армия Израиля нанесла удар по туннелю под мечетью в Дженине.

Позже движение «Хезболла» заявило, что два человека погибли в результате удара израильской авиации по подземному объекту под мечетью в Дженине.

Также МВД Палестины заявило, что Израиль обстрелял рынок Нусейрат в секторе Газа.

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