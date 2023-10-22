JP: в Детройте жестоко убили лидера еврейской общины Саманту Уолл

Религиозный лидер еврейской общины американского города Детройта, женщина-раввин Саманта Уолл была жестоко убита неизвестным по не установленным пока мотивам.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

По данным газеты, женщину нашли мёртвой с многочисленными ножевыми ранениями рядом с её домом.

Отмечается, что Уолл возглавляла наблюдательный совет одной из синагог Детройта и работала над налаживанием связей между еврейской и мусульманской общинами.

Имеет ли убийство какую-либо связь с палестино-израильским конфликтом, пока неизвестно.

Ранее президент США Джо Байден заявил об угрозе терактов в США на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Также в Нью-Йорке тысячи человек приняли участие в акции в поддержку Палестины.