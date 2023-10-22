JP: в Детройте жестоко убили лидера еврейской общины Саманту Уолл
Об этом пишет The Jerusalem Post.
По данным газеты, женщину нашли мёртвой с многочисленными ножевыми ранениями рядом с её домом.
Отмечается, что Уолл возглавляла наблюдательный совет одной из синагог Детройта и работала над налаживанием связей между еврейской и мусульманской общинами.
Имеет ли убийство какую-либо связь с палестино-израильским конфликтом, пока неизвестно.
Ранее президент США Джо Байден заявил об угрозе терактов в США на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Также в Нью-Йорке тысячи человек приняли участие в акции в поддержку Палестины.