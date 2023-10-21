Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что Крым является частью истории России.

Такое мнение он высказал в интервью изданию Berliner Zeitung.

«Как давно Крым был российским? Для России Крым — не просто регион, а часть её истории», — сказал политик.

Шрёдер добавил, что Украина не должна пытаться стать членом Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что Киеву всё равно не удастся выполнить все условия для вступления в НАТО.

Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.