Узнать больше

Бывший канцлер Германии Шрёдер назвал Крым частью истории России

Короткая ссылка
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что Крым является частью истории России.
Бывший канцлер Германии Шрёдер назвал Крым частью истории России
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Такое мнение он высказал в интервью изданию Berliner Zeitung.

«Как давно Крым был российским? Для России Крым — не просто регион, а часть её истории», — сказал политик.

Шрёдер добавил, что Украина не должна пытаться стать членом Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что Киеву всё равно не удастся выполнить все условия для вступления в НАТО.

Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить