Опубликовано полное видео дебатов ведущего RT с израильским политиком Вейтманом

В сети разошлось видео, на котором член правящей партии Израиля «Ликуд» Амир Вейтман угрожает, что Россия «поплатится» за поддержку врагов Израиля и «нацистов», которые хотят совершить над израильтянами «геноцид».

Только распространяют Telegram-каналы небольшой фрагмент эфира RT, опуская контекст и важные детали.

Вейтман, в частности, утверждает, что атаки на госпиталь в секторе Газа не было — его придумали пропагандисты.

«По больнице ракета не прилетала. Но ответьте мне тогда: почему же этот удар все осуждают и критикуют? Президент Египта, король Иордании, президент Сирии, президент Кубы, правительство Ирака, МИД Турции, МИД Венесуэлы, глава Африканского союза и президент Ирана — все обвиняют Израиль в нанесении удара по больнице. А вы говорите мне, что никакого удара и не было вовсе? Что же получается, все лгут? Всё для отвода глаз?» — спросил ведущий RT Рори Суше.

«Все обвиняют Израиль, именно! Эти все — страны-террористы: Куба, Сирия... Слушайте, все страны, что вы упомянули, все они — страны-террористы», — отметил Вейтман.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал удар по больнице в секторе Газа трагедией и гуманитарной катастрофой.