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Захарова осудила посещение политиками Японии синтоистского храма Ясукуни

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает посещение политиками Японии синтоистского храма Ясукуни.
Захарова осудила посещение политиками Японии синтоистского храма Ясукуни
  • РИА Новости

Действующий министр экономической безопасности Японии Санаэ Такаити, а также несколько бывших министров посетили храм Ясукуни по случаю годовщины капитуляции Японии во Второй мировой войне 15 августа 1945 года.

На прошлой неделе этот храм посетил новый глава Минэкономики Японии Ясутоси Нисимуро. Японский премьер-министр Фумио Кисида направил в храм ритуальное подношение, пишет РИА Новости

В храме хранятся списки солдат, погибших в боях за Японию во Второй мировой войне.

«Решительно осуждаем данную акцию», — заявила Захарова. Её комментарий опубликован на сайте МИД России.

По её словам, такие действия наглядно демонстрируют деструктивную суть политического курса Японии, который основывается на историческом ревизионизме, реваншизме, а также отрицании итогов Второй мировой войны и ответственности Токио перед народами Азии за агрессию и кровопролитие.

В МИД рекомендовали Японии прекратить лицемерные попытки обеления позорных страниц истории страны, а также отказаться от опасных планов ремилитаризации.

В 2020 году сообщалось, что четыре японских министра посетили храм Ясукуни в годовщину капитуляции.

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