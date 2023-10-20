Узнать больше

Представитель армии Израиля раскритиковал Грету Тунберг за поддержку Палестины

Короткая ссылка
Представитель Армии обороны Израиля Арье Шаруз Шаликар подверг критике экоактивистку Грету Тунберг за её поддержку Палестины.
Представитель армии Израиля раскритиковал Грету Тунберг за поддержку Палестины
  • Gettyimages.ru

«Кто-либо, кто в будущем будет так или иначе отождествлять себя с Гретой, на мой взгляд, является сторонником терроризма», — сказал Шаликар в интервью изданию Politico.

Он отметил, что Тунберг, показывая солидарность с сектором Газа, замалчивает террористические акты ХАМАС и «Исламского джихада».

Ранее корреспондент RT Ясин Экен показал обстановку на улицах столицы Ливана: на акциях протеста против действий Израиля в секторе Газа есть раненые.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить