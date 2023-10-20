Представитель армии Израиля раскритиковал Грету Тунберг за поддержку Палестины

Представитель Армии обороны Израиля Арье Шаруз Шаликар подверг критике экоактивистку Грету Тунберг за её поддержку Палестины.

«Кто-либо, кто в будущем будет так или иначе отождествлять себя с Гретой, на мой взгляд, является сторонником терроризма», — сказал Шаликар в интервью изданию Politico.

Он отметил, что Тунберг, показывая солидарность с сектором Газа, замалчивает террористические акты ХАМАС и «Исламского джихада».

Ранее корреспондент RT Ясин Экен показал обстановку на улицах столицы Ливана: на акциях протеста против действий Израиля в секторе Газа есть раненые.