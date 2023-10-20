Москалькова подписала меморандумы о взаимопонимании с омбудсменами Эфиопии, Бенина и Шри-Ланки
Среди стран, с которыми подписаны меморандумы, кроме Эфиопии, Бенина и Шри-Ланки, значатся Никарагуа, Венесуэла, Мали, Уганда, Намибия, ЦАР.
Документы предусматривают расширение сотрудничества в таких областях, как повышение осведомлённости о правах человека и обмен опытом в сфере правового просвещения.
«Между Россией и Бенином последние годы складываются доброжелательные отношения, которые позволяют поднять уровень гарантий прав граждан в экономической, культурной и других сферах», — сказала Москалькова.
По её словам, Эфиопия — первая страна на Африканском континенте, с которой Россия заключила дипломатические отношения 125 лет назад.
«Сегодня впервые государственные правозащитные институты вступили во взаимоотношения на высоком уровне и скрепили это меморандумом», — отметила омбудсмен.
Она также выразила мнение, что россияне очень полюбили Шри-Ланку в качестве страны для отдыха, туризма и бизнеса.
Как добавила Москалькова, если раньше проблемы приходилось решать на уровне МИД, то теперь это можно делать более целенаправленно.