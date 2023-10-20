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Москалькова подписала меморандумы о взаимопонимании с омбудсменами Эфиопии, Бенина и Шри-Ланки

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подписала меморандумы о взаимопонимании с омбудсменами Эфиопии, Бенина и Шри-Ланки. Всего за два дня российским омбудсменом были подписаны меморандумы с девятью государствами.

Среди стран, с которыми подписаны меморандумы, кроме Эфиопии, Бенина и Шри-Ланки, значатся Никарагуа, Венесуэла, Мали, Уганда, Намибия, ЦАР.

Документы предусматривают расширение сотрудничества в таких областях, как повышение осведомлённости о правах человека и обмен опытом в сфере правового просвещения.

«Между Россией и Бенином последние годы складываются доброжелательные отношения, которые позволяют поднять уровень гарантий прав граждан в экономической, культурной и других сферах», — сказала Москалькова.

По её словам, Эфиопия — первая страна на Африканском континенте, с которой Россия заключила дипломатические отношения 125 лет назад.

«Сегодня впервые государственные правозащитные институты вступили во взаимоотношения на высоком уровне и скрепили это меморандумом», — отметила омбудсмен.

Она также выразила мнение, что россияне очень полюбили Шри-Ланку в качестве страны для отдыха, туризма и бизнеса.

Как добавила Москалькова, если раньше проблемы приходилось решать на уровне МИД, то теперь это можно делать более целенаправленно.

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