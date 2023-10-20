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МИД России призвал граждан воздержаться от поездок в Израиль и Ливан

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Министерство иностранных дел России рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок на территорию Израиля, Ливана, Иордании и Палестины.
МИД России призвал граждан воздержаться от поездок в Израиль и Ливан
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства. 

Отмечается, что ситуация в зоне конфликта на Ближнем Востоке накаляется.

«В связи с этим настоятельно рекомендуем гражданам России воздерживаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории», — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве добавили, что Россия держит на постоянном контроле ситуацию с авиасообщением в регионе.

Уточняется, что в Россию из Тель-Авива прибыли уже около 6 тыс. человек с 9 октября.

Ранее МИД Нидерландов рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок на территорию Ливана из-за роста напряжённости в регионе.

С аналогичными рекомендациями к гражданам обратился МИД Великобритании.

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