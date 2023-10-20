Посол Израиля: решение о начале наземной операции в секторе Газа принято
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Об этом он сказал в беседе с ТАСС.
«Я бы сказал, что решение принято. Потому что решение связано с выполнением наших задач, о которых мы уже говорили», — констатировал Бен Цви.
Посол напомнил, что задачами Израиля в ходе операции являются полное уничтожение структур палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников.
При этом он не назвал точные сроки проведения операции.
Ранее израильский посол в ЕС и НАТО Хаим Регев заявил, что Израиль пойдёт до конца в деле полного уничтожения палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.