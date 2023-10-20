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Посол Израиля: решение о начале наземной операции в секторе Газа принято

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Израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что Израиль уже принял решение о начале проведения наземной операции в секторе Газа.
Посол Израиля: решение о начале наземной операции в секторе Газа принято
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

«Я бы сказал, что решение принято. Потому что решение связано с выполнением наших задач, о которых мы уже говорили», — констатировал Бен Цви.

Посол напомнил, что задачами Израиля в ходе операции являются полное уничтожение структур палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников.

При этом он не назвал точные сроки проведения операции. 

Ранее израильский посол в ЕС и НАТО Хаим Регев заявил, что Израиль пойдёт до конца в деле полного уничтожения палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

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