Al Jazeera: число погибших в секторе Газа в ходе конфликта превысило 4 тысячи

Число погибших в секторе Газа с начала эскалации в зоне палестино-израильского конфликта превысило 4 тыс., сообщил телеканал Al Jazeera.

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«Число погибших в Газе превысило 4000 человек», — сообщает телеканал со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины. Ранее стало известно о 3785 погибших в результате израильских ударов.