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Al Jazeera: число погибших в секторе Газа в ходе конфликта превысило 4 тысячи

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Число погибших в секторе Газа с начала эскалации в зоне палестино-израильского конфликта превысило 4 тыс., сообщил телеканал Al Jazeera.
Al Jazeera: число погибших в секторе Газа в ходе конфликта превысило 4 тысячи
  • Gettyimages.ru

«Число погибших в Газе превысило 4000 человек», — сообщает телеканал со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины.

Ранее стало известно о 3785 погибших в результате израильских ударов. 

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