Al Jazeera: число погибших в секторе Газа в ходе конфликта превысило 4 тысячи
Число погибших в секторе Газа с начала эскалации в зоне палестино-израильского конфликта превысило 4 тыс., сообщил телеканал Al Jazeera.
- Gettyimages.ru
«Число погибших в Газе превысило 4000 человек», — сообщает телеканал со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины.
Ранее стало известно о 3785 погибших в результате израильских ударов.
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