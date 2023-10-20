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МИД России осудил неизбирательные удары в секторе Газа по гражданским объектам

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Россия категорически осуждает неизбирательные удары в секторе Газа по гражданским объектам, заявил замглавы департамента информации и печати российского МИД Алексей Зайцев.
МИД России осудил неизбирательные удары в секторе Газа по гражданским объектам
  • РИА Новости

«Мы категорически относимся к неизбирательному применению силы, мы категорически не приемлем удары, с чьей бы стороны они ни производились, по гражданским объектам», — сказал он.

Ранее в МИД Палестины сообщили, что два человека погибли, десятки пострадали в результате обстрела греческой православной церкви Святого Порфирия в Газе.

Власти Ирака объявили трёхдневный траур по всей стране по жертвам разбомблённой больницы в секторе Газа.

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