МИД России осудил неизбирательные удары в секторе Газа по гражданским объектам

Россия категорически осуждает неизбирательные удары в секторе Газа по гражданским объектам, заявил замглавы департамента информации и печати российского МИД Алексей Зайцев.

«Мы категорически относимся к неизбирательному применению силы, мы категорически не приемлем удары, с чьей бы стороны они ни производились, по гражданским объектам», — сказал он.

Ранее в МИД Палестины сообщили, что два человека погибли, десятки пострадали в результате обстрела греческой православной церкви Святого Порфирия в Газе.

Власти Ирака объявили трёхдневный траур по всей стране по жертвам разбомблённой больницы в секторе Газа.