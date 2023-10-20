Боевое крыло ХАМАС заявило о ракетном ударе по израильскому Сдероту

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — заявило о нанесении ракетного удара по израильскому городу Сдероту.

Об этом информирует пресс-служба боевого крыла ХАМАС.

«Бригады аль-Кассама» обстреливают ракетами Сдерот», — говорится в сообщении.

Ранее боевое крыло движения ХАМАС заявило о пуске 30 ракет с юга Ливана по поселениям на севере Израиля.