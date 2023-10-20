МИД: Канада приостанавливает обслуживание клиентов в трёх консульствах в Индии
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Об этом говорится на сайте канадского внешнеполитического ведомства.
«Генеральные консульства в Бенгалуру, Чандигархе и Мумбаи временно останавливают обслуживание клиентов», — говорится в заявлении.
Отмечается, что по всем необходимым вопросам граждане Канады могут обращаться в канадское посольство в Нью-Дели.
Как ранее сообщило издание The Financial Times, Индия потребовала, чтобы около 40 канадских дипломатов вернулись на родину до 10 октября.