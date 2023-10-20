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МИД: Канада приостанавливает обслуживание клиентов в трёх консульствах в Индии

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Власти Канады приняли решение о приостановке обслуживания клиентов в генеральных консульствах в трёх городах Индии.
МИД: Канада приостанавливает обслуживание клиентов в трёх консульствах в Индии
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте канадского внешнеполитического ведомства. 

«Генеральные консульства в Бенгалуру, Чандигархе и Мумбаи временно останавливают обслуживание клиентов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что по всем необходимым вопросам граждане Канады могут обращаться в канадское посольство в Нью-Дели.

Как ранее сообщило издание The Financial Times, Индия потребовала, чтобы около 40 канадских дипломатов вернулись на родину до 10 октября.

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