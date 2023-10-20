Илон Маск анонсировал появление двух новых уровней подписки X Premium

Американский бизнесмен Илон Маск анонсировал появление двух новых уровней подписки на X (бывший Twitter) Premium.

«Скоро будут запущены два новых уровня подписки на X Premium», — сообщил он.

По словам бизнесмена, разница будет в количестве рекламы. Более дорогой вариант подписки, как и уровень подешевле, будет предоставлять все функции X Premium, но будет содержать меньше рекламы.

Ранее Илон Маск опроверг сообщения об обсуждении возможной блокировки соцсети Х (бывший Twitter) в Европе на фоне нового закона о цифровых услугах.