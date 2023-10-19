Сийярто: закрытие границ внутри ЕС из-за миграции плохо сказывается на экономике

Закрытие границ внутри ЕС из-за нелегальной миграции негативно сказывается на конкурентоспособности европейской экономики.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Страдает и европейская экономика, поскольку пограничный контроль в Шенгенской зоне усложняет и замедляет коммерческие перевозки и трансграничную деятельность компаний», — написал Сийярто в соцсетях.

Ранее телеканал Die Welt сообщал, что немецкие власти заявили Еврокомиссии о планах ввести стационарный контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией.