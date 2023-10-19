«Галей ЦАХАЛ»: британский премьер Сунак прибыл в Израиль
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Израиль с визитом.
- Gettyimages.ru
- © Lucy North/PA Images
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на радиостанцию «Галей ЦАХАЛ».
Ранее сообщалось, что Сунак после визита в Израиль посетит ещё несколько стран Ближневосточного региона.
До этого американский президент Джо Байден посетил Израиль с визитом.
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