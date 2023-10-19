«Галей ЦАХАЛ»: британский премьер Сунак прибыл в Израиль

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Израиль с визитом.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на радиостанцию «Галей ЦАХАЛ».

Ранее сообщалось, что Сунак после визита в Израиль посетит ещё несколько стран Ближневосточного региона.

До этого американский президент Джо Байден посетил Израиль с визитом.