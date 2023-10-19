Узнать больше

NBC: Байден может запросить у конгресса $60 млрд для Киева

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден, как ожидается, запросит у конгресса $60 млрд для Украины.

Об этом информирует NBC News.

«Хотя пакет дополнительного финансирования ещё не доработан, он, скорее всего, потребует $60 млрд для Украины», — говорится в статье.

Кроме того, по данным телеканала, американский лидер запросит ещё  около $40 млрд для Израиля, Тайваня, а также для охраны границы между США и Мексикой.

Ранее в Белом доме заявили, что Байден выступит 19 октября на тему Израиля и Украины.

Также сообщалось, что Белый дом подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить