NBC: Байден может запросить у конгресса $60 млрд для Киева
Об этом информирует NBC News.
«Хотя пакет дополнительного финансирования ещё не доработан, он, скорее всего, потребует $60 млрд для Украины», — говорится в статье.
Кроме того, по данным телеканала, американский лидер запросит ещё около $40 млрд для Израиля, Тайваня, а также для охраны границы между США и Мексикой.
Ранее в Белом доме заявили, что Байден выступит 19 октября на тему Израиля и Украины.
Также сообщалось, что Белый дом подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS.