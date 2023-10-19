NBC: Байден может запросить у конгресса $60 млрд для Киева

Президент США Джо Байден, как ожидается, запросит у конгресса $60 млрд для Украины.

Об этом информирует NBC News.

«Хотя пакет дополнительного финансирования ещё не доработан, он, скорее всего, потребует $60 млрд для Украины», — говорится в статье.

Кроме того, по данным телеканала, американский лидер запросит ещё около $40 млрд для Израиля, Тайваня, а также для охраны границы между США и Мексикой.

Ранее в Белом доме заявили, что Байден выступит 19 октября на тему Израиля и Украины.

Также сообщалось, что Белый дом подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS.