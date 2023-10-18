Сирены тревоги прозвучали в Тель-Авиве и центральной части Израиля

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и центральных районах Израиля.

Об этом информирует пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Сирены зазвучали в городе Тель-Авиве и центральной части Израиля», — говорится в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила об обстреле израильских военных в районе границы с Ливаном.