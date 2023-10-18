Сирены тревоги прозвучали в Тель-Авиве и центральной части Израиля
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и центральных районах Израиля.
- © РИА Новости / И. Носов
Об этом информирует пресс-служба Армии обороны Израиля.
«Сирены зазвучали в городе Тель-Авиве и центральной части Израиля», — говорится в сообщении.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила об обстреле израильских военных в районе границы с Ливаном.
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