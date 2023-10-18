США объявили о закрытии консульства в турецкой Адане на неопределённый срок
- РИА Новости
Об этом американское посольство в Турции написало в соцсети X (бывшая Twitter).
В ночь на 18 октября протестующие на фоне палестино-израильского конфликта забросали здание консульства США в Адане «коктейлями Молотова» и камнями.
«Консульство США в Адане будет закрыто для посетителей до следующего извещения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по всем необходимым вопросам американские граждане смогут обратиться в дипмиссию США в Анкаре.
Кроме того, США рекомендовали своим госслужащим в Турции снизить до минимума передвижения в городе.
Ранее корреспондент RT Arabic Аллам Сбейхат показал видео с огромной толпой людей, которые собрались у консульства Израиля в Стамбуле, чтобы поддержать палестинцев.