США объявили о закрытии консульства в турецкой Адане на неопределённый срок

Соединённые Штаты объявили о закрытии своего консульства в турецкой Адане на неопределённый срок на фоне протестов.

Об этом американское посольство в Турции написало в соцсети X (бывшая Twitter).

В ночь на 18 октября протестующие на фоне палестино-израильского конфликта забросали здание консульства США в Адане «коктейлями Молотова» и камнями.

«Консульство США в Адане будет закрыто для посетителей до следующего извещения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по всем необходимым вопросам американские граждане смогут обратиться в дипмиссию США в Анкаре.

Кроме того, США рекомендовали своим госслужащим в Турции снизить до минимума передвижения в городе.

Ранее корреспондент RT Arabic Аллам Сбейхат показал видео с огромной толпой людей, которые собрались у консульства Израиля в Стамбуле, чтобы поддержать палестинцев.