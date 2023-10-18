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США объявили о закрытии консульства в турецкой Адане на неопределённый срок

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Соединённые Штаты объявили о закрытии своего консульства в турецкой Адане на неопределённый срок на фоне протестов.
США объявили о закрытии консульства в турецкой Адане на неопределённый срок
  • РИА Новости

Об этом американское посольство в Турции написало в соцсети X (бывшая Twitter).

В ночь на 18 октября протестующие на фоне палестино-израильского конфликта забросали здание консульства США в Адане «коктейлями Молотова» и камнями.

«Консульство США в Адане будет закрыто для посетителей до следующего извещения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по всем необходимым вопросам американские граждане смогут обратиться в дипмиссию США в Анкаре.

Кроме того, США рекомендовали своим госслужащим в Турции снизить до минимума передвижения в городе.

Ранее корреспондент RT Arabic Аллам Сбейхат показал видео с огромной толпой людей, которые собрались у консульства Израиля в Стамбуле, чтобы поддержать палестинцев.

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